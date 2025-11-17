Наумов о «Динамо»: «Черчесов мог бы возглавить клуб, он умеет быстро встряхнуть команду. У Карпина работа не получилась»

Николай Наумов: Черчесов подошел бы «Динамо», он умеет встряхнуть команду.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает Станислава Черчесова подходящим кандидатом для работы в «Динамо».

Возглавляющий сборную России Валерий Карпин ранее объявил об уходе c поста главного тренера бело-голубых.

«Динамо» после 15 туров с 17 очками занимает 10‑е место в Мир РПЛ . «Ахмат» Черчесова идет 11‑м, набрав 16 очков.

«Отставка Карпина с поста главного тренера «Динамо» ожидаема. Не получилось у него. Если бы получилось, вряд ли он ушел бы из клуба. Все‑таки работа в сборной в нынешних условиях – это не самая большая нагрузка.

Я считаю, что не нужно было [«Динамо»] с Личкой преждевременно расставаться. Он все‑таки в тройку попадал. Правда, в конце этапа своей работы в команде он уже потерялся, но, видимо, от большого давления.

Мне трудно сказать, кого они пригласят. В свое время их неплохо тренировал Черчесов. Он подошел бы команде, безусловно. Станислав Саламович – тренер опытный. Если «Ахмат» его отпустит, то может быть. Но думаю, в контракте есть какая‑то лазейка.

В принципе Черчесов мог бы возглавить «Динамо». Он умеет быстро встряхнуть команду. Это был бы для «Динамо » неплохой вариант», – сказал Наумов.

Станислав Черчесов был главным тренером бело-голубых с 2014 по 2015 год.