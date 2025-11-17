  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Наумов о «Динамо»: «Черчесов мог бы возглавить клуб, он умеет быстро встряхнуть команду. У Карпина работа не получилась»
18

Наумов о «Динамо»: «Черчесов мог бы возглавить клуб, он умеет быстро встряхнуть команду. У Карпина работа не получилась»

Николай Наумов: Черчесов подошел бы «Динамо», он умеет встряхнуть команду.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает Станислава Черчесова подходящим кандидатом для работы в «Динамо».

Возглавляющий сборную России Валерий Карпин ранее объявил об уходе c поста главного тренера бело-голубых.

«Динамо» после 15 туров с 17 очками занимает 10‑е место в Мир РПЛ. «Ахмат» Черчесова идет 11‑м, набрав 16 очков.

«Отставка Карпина с поста главного тренера «Динамо» ожидаема. Не получилось у него. Если бы получилось, вряд ли он ушел бы из клуба. Все‑таки работа в сборной в нынешних условиях – это не самая большая нагрузка.

Я считаю, что не нужно было [«Динамо»] с Личкой преждевременно расставаться. Он все‑таки в тройку попадал. Правда, в конце этапа своей работы в команде он уже потерялся, но, видимо, от большого давления.

Мне трудно сказать, кого они пригласят. В свое время их неплохо тренировал Черчесов. Он подошел бы команде, безусловно. Станислав Саламович – тренер опытный. Если «Ахмат» его отпустит, то может быть. Но думаю, в контракте есть какая‑то лазейка.

В принципе Черчесов мог бы возглавить «Динамо». Он умеет быстро встряхнуть команду. Это был бы для «Динамо» неплохой вариант», – сказал Наумов.

Станислав Черчесов был главным тренером бело-голубых с 2014 по 2015 год.

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?18366 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoНиколай Наумов
logoАхмат
logoМатч ТВ
logoМарцел Личка
logoСтанислав Черчесов
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин ушел из «Динамо» после 5 месяцев совмещения. Ради сборной России
сегодня, 04:00
Глава «Динамо» Ивлев: «Хочется поблагодарить Карпина за самоотдачу, он искренне радел за клуб. Давайте поддержим штаб и игроков – справиться с трудностями мы сможем вместе»
вчера, 18:19
Игнашевич может возглавить «Динамо». 46-летний тренер – один из кандидатов клуба («СЭ»)
вчера, 17:55
Гусев назначен и. о. главного тренера «Динамо»
вчера, 17:42
Главные новости
Пиво вернут на стадионы в 2026-м. Законопроект вскоре внесут на рассмотрение в Госдуму (Иван Карпов)
5 минут назад
Гвардиола о лучших моментах в «Барселоне»: «Первый титул с 6:2 в гостях у «Реала» и финал ЛЧ в 2011-м»
29 минут назад
Рафинья вернулся в общую группу «Барселоны». Вингер не играет с конца сентября
44 минуты назад
Мостовой о работе в штабе «Динамо»: «Без проблем, готов куда угодно. У меня нет бумажки, которая позволит быть главным тренером, а другие идут из клуба в клуб, разваливают команды»
55 минут назад
Товарищеские матчи. Бразилия играет с Тунисом, Казахстан – с Фарерами, Чили и Перу проводят матч в Сочи, США против Уругвая
сегодня, 16:15Live
Пономарев про Карпина: «Багажа не оставил – только разлад и шатания. Он хочет быть тренером из-за больших денег, но ни черта не понимает в футболе. Наш футбол только приобрел от его ухода»
сегодня, 16:12
Собянин о новом стадионе «Торпедо»: «Будет один из самых лучших в стране. Работы в завершающей стадии»
сегодня, 15:53
«Балтика 0» – новый спонсор клуба «Балтика»: «Очевидное и очень вероятное случилось»
сегодня, 15:43
Лунин опроверг отказ играть за сборную Украины: «Ложь и непрофессионализм журналистов. Кто-то слышал от меня или тренера, что я отказываюсь приезжать? Нет, это невозможно»
сегодня, 15:29
Квалификация ЧМ-2026. Испания примет Турцию, Беларусь – Грецию, Бельгия против Лихтенштейна
сегодня, 15:05
Ко всем новостям
Последние новости
Полянски утвержден главным тренером «Боруссии» Менхенгладбах. Контракт с экс-хавбеком сборной Польши – до 2028 года
16 минут назад
Сборная Норвегии отметила с фанатами выход на ЧМ-2026 в центре Осло. Пришли 50 тысяч человек
28 минут назадФото
Кубок Манаса. Россия U21 разгромила Кыргызстан U23 со счетом 8:0 и выиграла турнир
сегодня, 15:21
Бельгия – Лихтенштейн. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 15:03
Испания – Турция. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 15:03
«Пари НН» встретится с «Зенитом». Нижегородцам нужна ваша поддержка в матче против петербуржцев!
сегодня, 15:00Реклама
Сенников о главной проблеме российского футбола: «Талантливых игроков стало мало, из топ-5 лиг только Головин и Сафонов в сборную приезжают. Может, конкуренция стала средней»
сегодня, 14:19
Шалимов о конфликте Слишковича и Соболева в «Спартаке»: «Тренер не прав на 200%, поставил свои амбиции выше победы в Кубке. Поговорите с игроком, поймите его – он отблагодарит на поле»
сегодня, 13:52
Робби Фаулер: «Шешко иногда напоминает игрока из академии. Дьокереш лучше подготовлен к АПЛ и понимает, что от него требуется»
сегодня, 13:15
«Крылья Советов» сыграют с «Ростовом». Самарцы, команде нужна поддержка в матче против ростовчан!
сегодня, 13:00Реклама