Карпин отказался от 3,1 млн евро неустойки после ухода из «Динамо» (Иван Карпов)

Валерий Карпин отказался от 3,1 млн евро неустойки после ухода из «Динамо».

Валерий Карпин отказался от неустойки после ухода из «Динамо».

Главный тренер сборной России сегодня объявил, что покидает клуб, чтобы сосредоточиться на работе в национальной команде.

Тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту до лета 2028 года за досрочное увольнение, но Карпин решил отказаться от этой выплаты со стороны клуба, сообщил инсайдер Иван Карпов.

Утверждается, что сумма неустойки составила бы 3,1 млн евро.

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?18366 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
