Гусев назначен и. о. главного тренера «Динамо»
Ролан Гусев назначен и. о. главного тренера «Динамо».
«Динамо» назначило Ролана Гусева исполняющим обязанности главного тренера.
Ранее об уходе с поста главного тренера бело-голубых объявил Валерий Карпин.
Гусев входит в тренерский штаб «Динамо» с лета 2023 года. 48-летний специалист уже исполнял обязанности главного тренера в конце прошлого сезона после отставки Марцела Лички.
После 15 туров «Динамо» занимает 10-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 17 очков. В воскресенье команда сыграет с махачкалинским «Динамо».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Динамо»
