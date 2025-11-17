Ролан Гусев назначен и. о. главного тренера «Динамо».

«Динамо» назначило Ролана Гусева исполняющим обязанности главного тренера.

Ранее об уходе с поста главного тренера бело-голубых объявил Валерий Карпин .

Гусев входит в тренерский штаб «Динамо» с лета 2023 года. 48-летний специалист уже исполнял обязанности главного тренера в конце прошлого сезона после отставки Марцела Лички.

После 15 туров «Динамо » занимает 10-е место в таблице Мир РПЛ , набрав 17 очков. В воскресенье команда сыграет с махачкалинским «Динамо».