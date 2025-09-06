Умер Кен Драйден. 6-кратному обладателю Кубка Стэнли в составе «Монреаля» и вратарю сборной Канады в Суперсерии-1972 было 78 лет, он боролся с раком

Умер бывший вратарь «Монреаля» и сборной Канады Кен Драйден.

Шестикратному обладателю Кубка Стэнли в составе «Канадиенс» и члену Зала хоккейной славы было 78 лет.

В сообщении «Монреаля» сказано, что в последние годы жизни он боролся с раковым заболеванием.

Драйден выступал в НХЛ с 1971 по 1979 годы (с перерывом в сезоне-1973/74, в это время он получил юридическую степень в университете Макгилла).

В составе «Монреаля» Кен 6 раз выиграл Кубок Стэнли (1971, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979), 5 раз стал обладателем «Везина Трофи» (1973, 1976, 1977, 1978, 1979, приз в те годы присуждался вратарю или вратарям команды, пропустившей меньше всех шайб в регулярке), получил приз MVP плей-офф (1971) и приз лучшему новичку (1972).

В 1972 году Драйден был одним из вратарей сборной Канады в Суперсерии против сборной СССР.

После завершения карьеры Кен работал комментатором на телевидении и стал автором нескольких книг. С 1997 по 2004 годы он занимал управленческие должности в структуре «Торонто».

Затем Драйден ушел в политику, став членом парламента Канады (с 2004 по 2011 год). С 2004 по 2006 год экс-хоккеист был министром социального развития страны.