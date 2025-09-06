Клаудиньо: «Никогда не критиковал Россию и не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем. Мой отъезд – исключительно профессиональное решение»

Клаудиньо пояснил свое решение об уходе из «Зенита».

«Я был очень удивлен последствиями этого интервью и тем, что хотят провести расследование . Никогда не говорил ничего плохого о России. Напротив, глубоко уважаю и люблю эту страну. Провел там замечательные годы, и у меня остались только хорошие воспоминания о «Зените » и обо всех людях, с которыми общался. Русские всегда очень мне помогали.

Я сказал, что когда началась СВО, беспокоился о своих друзьях на Украине, с которыми провел много лет в Бразилии. Но никогда не хотел заниматься политикой, потому что я футболист и не люблю вмешиваться в это. Никогда не критиковал Россию.

Более того, заявил, что ситуация в футболе ухудшилась из-за того, что нас исключили из европейских турниров, и это, конечно, сказывается на эмоциональном состоянии. Но никогда не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем.

Я всегда буду испытывать особую привязанность к России и никогда не буду высказываться против страны, гражданином которой я являюсь.

Надеюсь, все прояснится и не возникнет никаких споров. Мой отъезд из России был исключительно профессиональным решением, новой возможностью в карьере», — написал хавбек катарского «Аль-Садда » в открытом письме.