Армения – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
Сборная Португалии сыграет в гостях с Арменией в 5-м туре отбора ЧМ-2026.
Матч пройдет в Ереване на Республиканском стадионе.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.
Квалификация ЧМ. 5 тур
6 сентября 16:00, Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна
Не начался
Нули России с Иорданией – как вам?21239 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости