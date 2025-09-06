Депутат Журова о пиве на стадионах: «Ограничения вводили, когда была ощутимая алкоголизация населения, фанаты часто неадекватно вели себя. Сейчас все нормализовалось, можно возвращать»

Светлана Журова поделилась мнением о продаже пива на стадионах.

– Вы за или против возвращения пива на футбольные стадионы в России?

– Сейчас об этом много говорят, ведется анализ. Ведь эти ограничения вводили, когда была ощутимая алкоголизация населения, к тому же болельщики тогда вели себя часто неадекватно.

Сейчас все нормализовалось, можно возвращать [пиво на стадионы]. На чемпионате мира все прошло мирно.

Допускаю, что некрепкие напитки вернут. Вопрос только в том, что, возможно, не стоит его продавать на детских, семейных секторах. Хотя, кто помешает пить его дома при детях?

Сейчас на аренах обеспечивается безопасность, наш народ к этому готов, все будут вести себя адекватно, – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова .