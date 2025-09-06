Роналду забил 140 голов за сборную и обновил мировой рекорд. Португалец опережает Месси на 26 мячей
Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по голам на уровне сборных.
Форвард сборной Португалии забил на 21-й и 46-й минутах игры с Арменией в квалификации ЧМ-2026.
Это 139-й и 140-й голы Роналду в составе национальной команды. У аргентинца Лионеля Месси, идущего вторым по голам за сборные, 114 мячей.
Подробно со статистикой 40-летнего Криштиану можно ознакомиться здесь.
