Роналду забил 140 голов за сборную и обновил мировой рекорд. Португалец опережает Месси на 26 мячей

Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по голам на уровне сборных.

Форвард сборной Португалии забил на 21-й и 46-й минутах игры с Арменией в квалификации ЧМ-2026.

Это 139-й и 140-й голы Роналду в составе национальной команды. У аргентинца Лионеля Месси , идущего вторым по голам за сборные, 114 мячей.

Подробно со статистикой 40-летнего Криштиану можно ознакомиться здесь .