Игнашевич может возглавить «Динамо». 46-летний тренер – один из кандидатов клуба («СЭ»)

Сергей Игнашевич – кандидат на пост главного тренера «Динамо».

Сегодня Валерий Карпин объявил , что покидает пост главного тренера бело-голубых. Он заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.

Исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Ролан Гусев.

По данным «Спорт-Экспресса», одним из кандидатов на пост в «Динамо » будет Сергей Игнашевич . Ранее 46-летний специалист возглавлял «Торпедо» и «Балтику».

После 15 туров «Динамо» с 17 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ .