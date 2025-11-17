Игнашевич может возглавить «Динамо». 46-летний тренер – один из кандидатов клуба («СЭ»)
Сергей Игнашевич может возглавить «Динамо».
Сегодня Валерий Карпин объявил, что покидает пост главного тренера бело-голубых. Он заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.
Исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Ролан Гусев.
По данным «Спорт-Экспресса», одним из кандидатов на пост в «Динамо» будет Сергей Игнашевич. Ранее 46-летний специалист возглавлял «Торпедо» и «Балтику».
После 15 туров «Динамо» с 17 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?18150 голосов
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
