Дегтярев допустил введение налога на легионеров: «Если есть горячее желание потратить 30 млн на иностранца, пожалуйста. Но расходы умножим на два: столько положить в фонд развития детей»

Михаил Дегтярев высказался о возможном появлении налога на легионеров в РПЛ.

«Лимит на легионеров в нашей лиге – восемь иностранцев на поле из 11 человек. Представляете? Мы ставим цель: десять в заявке и пять на поле к 2028 году. Я вижу это так, как руководитель. Нужно обсудить плавность этого перехода. Мы соберем клубы и эту тему обсудим.

Дискуссии неуместны, опираясь на международный опыт. Он не в пользу тех, кто ратует за отмену лимита или мягкий вариант. Нам надо развивать молодежь, детско‑юношеский спорт. Заниматься будем все вместе. Соберем 16 клубов и посмотрим, чем они занимаются: у кого какие академии, какие карьерные траектории молодых игроков.

Какие еще надо принять меры? Потолок [зарплат]? Это может быть. Может не быть.

Может, мы введем фонд развития детско‑юношеского футбола. В некоторых странах такое есть. Если есть горячее желание потратить 30 миллионов условных единиц на какого‑то иностранца, то пожалуйста. Но давайте умножим ваши расходы на два: столько положить в фонд развития детей в российском футболе», – сказал министр спорта РФ Дегтярев .