РФС требует от «Химок» долг в 22 млн рублей по договору целевого финансирования от 2021 года
РФС предъявил требования к «Химкам» по долгу на 22 миллиона рублей.
Конкурсный управляющий «Химок» Роман Назаров сообщил, что РФС в деле о банкротстве клуба предъявил к нему требования на сумму более 22 миллионов рублей.
В материалах дела уточняется, что задолженность образовалась по договору целевого финансирования от 31 декабря 2021 года. Арбитражный суд Московской области заявление РФС к рассмотрению еще не принял.
14 октября суд включил в реестр требований кредиторов «Химок» требования работников и игроков клуба в общем размере около 696 миллионов рублей. Кредиторами предъявлен еще ряд многомиллионных требований к клубу, многие из них пока не рассмотрены.
Арбитражный суд Московской области 9 сентября по ФНС признал «Химки» банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство.
Суд включил в реестр требований кредиторов клуба требования ФНС в общем размере свыше 448 миллионов рублей. Конкурсным управляющим утвержден Роман Назаров из Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт».