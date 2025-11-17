РФС требует от «Химок» долг в 22 млн рублей по договору целевого финансирования от 2021 года

РФС предъявил требования к «Химкам» на 22 миллиона рублей.

Конкурсный управляющий «Химок» Роман Назаров сообщил, что РФС в деле о банкротстве клуба предъявил к нему требования на сумму более 22 миллионов рублей.

В материалах дела уточняется, что задолженность образовалась по договору целевого финансирования от 31 декабря 2021 года. Арбитражный суд Московской области заявление РФС к рассмотрению еще не принял.

14 октября суд включил в реестр требований кредиторов «Химок» требования работников и игроков клуба в общем размере около 696 миллионов рублей. Кредиторами предъявлен еще ряд многомиллионных требований к клубу, многие из них пока не рассмотрены.

Арбитражный суд Московской области 9 сентября по ФНС признал «Химки » банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство.

Суд включил в реестр требований кредиторов клуба требования ФНС в общем размере свыше 448 миллионов рублей. Конкурсным управляющим утвержден Роман Назаров из Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт».