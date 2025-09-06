  • Спортс
Российские гребцы получили лопасть весла с автографом Путина за победу в командном зачете Владивостокской регаты

Победители Владивостокской регаты по гребле получили весло с автографом Путина.

IV Международная Владивостокская регата прошла в рамках Спортивных игр Восточного экономического форума.

В соревнованиях в дисциплинах «прибрежная гребля» и «гребля-индор» приняли участие около 200 спортсменов из десяти стран: России, Беларуси, Китая, Кубы, Узбекистана, Ирана, Казахстана, Армении, Афганистана и Пакистана.

За победу в командном зачете сборную России наградили лопастью весла с автографом президента РФ Владимира Путина.

«Для всего спортивного сообщества большая честь, что президент России поддержал Международную Владивостокскую регату. Это подчеркивает важность развития гребли как вида спорта в России. Такой главный приз стал мощнейшей мотивацией для всех спортсменов», – сказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Матч ТВ»
