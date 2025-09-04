UFC Paris: Имавов против Борральо, Сен-Дени подерется с Руффи, Фахретдинов – с Густафсоном

6 сентября на «Аккор Арена» в Париже состоится очередной турнир серии Fight Night, который возглавит поединок в среднем весе между вторым номером дивизиона Нассурдином Имавовым (16-4) и Кайо Борральо (17-1), занимающем седьмую строчку рейтинга.

Главные бои турнира :

● Бенуа Сен-Дени (14-3) – Маурисио Руффи (12-1);

● Модестас Букаускас (18-6) – Пол Крейг (17-9-1);

● Боладжи Оки (10-2) – Мейсон Джонс (12-2);

● Алекс Сола (дебют) – Рис МакКи (14-6-1);

● Патрики Фрейре (37-8) – Лосене Кейта (дебют);

● Андреас Густафсон (12-2) – Ринат Фахретдинов (23-1-1).

Прямую трансляцию проведет телеканал «Матч ТВ». Начало – в 21:00 по московскому времени.

Уайт – о физической форме Имавова: «Похлопал его по плечу – этот парень крепкий, как кусок металла»

Кайо Борральо: «Я больше француз, чем Нассурдин. Чувствую себя в Париже как дома»