Рафинья пожаловался на аниматора Диснейленда в Париже: «Почему всех белых детей обняли, а моего сына – нет? Этот сотрудник – дерьмо 🤬. Ненавижу вас»
Рафинья Диас пожаловался на сотрудников Диснейленда в Париже.
Вингер «Барселоны» и сборной Бразилии выложил видео, на котором аниматор в ростовом костюме обнимает других детей, но не контактирует с сыном футболиста.
«Ваши сотрудники – позор. Так нельзя обращаться с людьми, тем более с РЕБЕНКОМ.
Ваша работа – делать детей счастливыми, а не игнорировать их. Я предпочитаю назвать это «проигнорировали», чтобы не сказать хуже. Вы – позор 🤬🤬🤬.
Я понимаю усталость сотрудников, но почему всех белых детей обняли, а моего сына – нет? Он просто хотел поздороваться и обняться. Вам повезло, что он не понимает. Ненавижу вас.
Этот сотрудник – дерьмо 🤬. Этот сотрудник тупой 🤬» – написал Рафинья.
