Кубок Содружества. Халили и Резцова, Сливко и Шевнина, Анастасия Шевченко и Наталия Шевченко, Воробей и Шаклеина выступят в одиночной женской эстафете
Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26
1-й этап
Сочи
Одиночная эстафета, женщины
Начало – 11.00 по московскому времени
Старт-лист
1. Анастасия Халили – Кристина Резцова (Россия-1)
2. Анастасия Шевченко – Наталия Шевченко (Россия-3)
3. Ксения Воробей – Ирина Шаклеина (Беларусь-1)
4. Анастасия Гришина – Елизавета Каплина (Россия-2)
5. Екатерина Суханова – Юлия Коваленко (Россия-7)
6. Виктория Коскова – Полина Колокольникова (Россия-8)
7. Полина Перина – Анна Пичушкина (Россия-9)
8. Анастасия Зырянова – Анастасия Зенова (Россия-10)
9. Инна Терещенко – Светлана Миронова (Россия-6)
10. Виктория Сливко – Полина Шевнина (Россия-5)
11. Илона Знакова – Елена Кручинкина (Россия-11)
12. Алина Зайцева – Анна Пестерева (Беларусь-3)
13. Маргарита Болдырева – Виктория Метеля (Россия-4)