  • Кубок Содружества. Халили и Резцова, Сливко и Шевнина, Анастасия Шевченко и Наталия Шевченко, Воробей и Шаклеина выступят в одиночной женской эстафете
2

Кубок Содружества. Халили и Резцова, Сливко и Шевнина, Анастасия Шевченко и Наталия Шевченко, Воробей и Шаклеина выступят в одиночной женской эстафете

6 сентября на Кубке Содружества в Сочи пройдет одиночная женская эстафета.

Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26

1-й этап

Сочи

Одиночная эстафета, женщины

Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляцияздесь.

Старт-лист

1. Анастасия ХалилиКристина Резцова (Россия-1)

2. Анастасия ШевченкоНаталия Шевченко (Россия-3)

3. Ксения ВоробейИрина Шаклеина (Беларусь-1)

4. Анастасия Гришина – Елизавета Каплина (Россия-2)

5. Екатерина Суханова – Юлия Коваленко (Россия-7)

6. Виктория Коскова – Полина Колокольникова (Россия-8)

7. Полина Перина – Анна Пичушкина (Россия-9)

8. Анастасия Зырянова – Анастасия Зенова (Россия-10)

9. Инна Терещенко – Светлана Миронова (Россия-6)

10. Виктория СливкоПолина Шевнина (Россия-5)

11. Илона Знакова – Елена Кручинкина (Россия-11)

12. Алина Зайцева – Анна Пестерева (Беларусь-3)

13. Маргарита Болдырева – Виктория Метеля (Россия-4)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
