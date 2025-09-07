Нассурдин Имавов победил Кайо Борральо судейским решением в главном событии UFC Paris
6 сентября на «Аккор Арена» в Париже состоялся турнир серии UFC Fight Night. В главном событии прошел поединок в среднем весе между Нассурдином Имавовым и Кайо Борральо.
Имавов победил единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).
Имавов до этого дрался в феврале, когда нокаутировал Исраэля Адесанью во втором раунде. Борральо к встрече с Имавовым подходил на серии из семи побед в UFC.
Уайт – о физической форме Имавова: «Похлопал его по плечу – этот парень крепкий, как кусок металла»
Кайо Борральо: «Я больше француз, чем Нассурдин. Чувствую себя в Париже как дома»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
