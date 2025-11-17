«ПСЖ» говорил Мбаппе, что он не будет играть, если не продлит контракт, заявила адвокат француза. Клуб не передал предложение из Саудовской Аравии на 300 млн евро

Юрист Мбаппе: «ПСЖ» не передал Мбаппе предложение саудовцев.

Адвокат Килиана Мбаппе заявила об угрозах «ПСЖ» в случае непродления контракта.

Напомним, помимо финансовых требований, Мбаппе подал в адрес клуба жалобу на психологическое давление, а также обвинил «ПСЖ» в принуждении к подписанию нового контракта в 2023 году – тогда его временно отстранили от работы с основным составом.

На сегодняшнем заседании суда стало известно, что футболист требует от клуба 240 миллионов евро. «ПСЖ» в ответ запросил 180 млн возмещения ущерба от игрока.

На слушании адвокат Дельфин Верхейден заявила, что 12 июня 2023 года Мбаппе отправил электронное письмо, в котором сообщил, что не будет продлевать контракт более чем на два года, но клуб не принял решение форварда, так как «уверен, что все зависит от цены».

Также Верхейден затронула тему исключения Мбаппе из состава 21 июля 2023 года, после чего со стороны «ПСЖ» «начались издевательства» – в частности, футболисту дали понять, что он не будет играть, если откажется продлевать контракт.

22 июля клуб из Саудовской Аравии предложил за Мбаппе 300 миллионов евро, предложение действительно до полуночи 25 июля. Однако, по словам адвоката, «этого предложения никогда не было у меня на столе, и его не передавали игроку».

Адвокат Мбаппе заявила в суде, что «ПСЖ» «использует методы из фильмов Скорсезе» и «считает себя превыше всех». Клуб обвиняют в невыполнении обещаний перед форвардом