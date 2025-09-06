Макс Ферстаппен: «Есть ли шанс, что я когда-нибудь окажусь в «Феррари»? Да»

Ферстаппен не исключает перехода в «Феррари» в будущем.

Пилот «Ред Булл » поделился мнением о вероятности его перехода в «Феррари».

«У их пилотов есть контракты на следующий год, так что в любом случае никаких переговоров нет.

Есть ли шанс, что я там окажусь? Да. В этой жизни существует много возможностей для разного рода решений.

Конечно, сейчас ничего такого не предвидится, но кто знает? Я даже не знаю, как долго буду выступать в «Формуле-1», так что для меня многое остается неизвестным.

Очень сложно знать, что произойдет в будущем, не так ли?» – сказал Ферстаппен.

Макс Ферстаппен: «Если захочу перейти в «Феррари», то ради побед»

