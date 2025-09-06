Депутат Свищев об обращении в Генпрокуратуру из-за слов Клаудиньо: «Зачем отзывать заявление? Мы его ни в чем не обвиняем. Пусть он докажет свою любовь и лояльность к России»

Дмитрий Свищев не отзовет обращение в Генпрокуратуру из-за слов Клаудиньо.

Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд », ранее заявил , что хотел уйти из «Зенита » из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали». После этого депутат Госдумы Свищев сообщил , что слова футболиста рассматривает Генпрокуратура.

Сегодня Клаудиньо сказал : «Никогда не критиковал Россию и не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем. Мой отъезд – исключительно профессиональное решение».

«Зачем отзывать заявление? Если Клаудиньо считает, что он прав – он должен дать пояснения. Генпрокуратура взяла заявление в работу, мы Клаудиньо ни в чем не обвиняем.

Есть специалисты, которые определят значение и законность его высказываний. Пусть Клаудиньо докажет словами и действиями – нет проблем. Пусть докажет свою любовь и лояльность к России.

Он правильно делает, когда пытается отстоять свою позицию. Может, мы его неправильно поняли. Ведь, и СМИ могут приукрасить, вырвать из контекста. Клаудиньо может связаться со специалистами, которые будут заниматься изучением его высказываний», – сказал Свищев.