Депутат Свищев об обращении в Генпрокуратуру из-за слов Клаудиньо: «Зачем отзывать заявление? Мы его ни в чем не обвиняем. Пусть он докажет свою любовь и лояльность к России»
Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд», ранее заявил, что хотел уйти из «Зенита» из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали». После этого депутат Госдумы Свищев сообщил, что слова футболиста рассматривает Генпрокуратура.
Сегодня Клаудиньо сказал: «Никогда не критиковал Россию и не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем. Мой отъезд – исключительно профессиональное решение».
«Зачем отзывать заявление? Если Клаудиньо считает, что он прав – он должен дать пояснения. Генпрокуратура взяла заявление в работу, мы Клаудиньо ни в чем не обвиняем.
Есть специалисты, которые определят значение и законность его высказываний. Пусть Клаудиньо докажет словами и действиями – нет проблем. Пусть докажет свою любовь и лояльность к России.
Он правильно делает, когда пытается отстоять свою позицию. Может, мы его неправильно поняли. Ведь, и СМИ могут приукрасить, вырвать из контекста. Клаудиньо может связаться со специалистами, которые будут заниматься изучением его высказываний», – сказал Свищев.