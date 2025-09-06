  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Квалификация ЧМ-2026. Португалия в гостях у Армении, Англия играет с Андоррой, Сербия одолела Латвию
27

Квалификация ЧМ-2026. Португалия в гостях у Армении, Англия играет с Андоррой, Сербия одолела Латвию

В Европе пройдут матчи 5-го тура квалификации ЧМ-2026.

Сербия на выезде одолела Латвию (1:0), Португалия встречается в гостях с Арменией, Англия принимает Андорру.

Квалификация ЧМ-2026

Европа

5-й тур

Квалификация ЧМ. 5 тур
6 сентября 13:00, Даугава
Латвия
Завершен
0 - 1
Сербия
Матч окончен
Яунземс   Савальниекс
83’
82’
Илич   Митрович
82’
Костич   Терзич
Гутковский   Мелнис
77’
74’
Йович   Максимович
68’
Лукич   Гудель
54’
Лукич
Ягодинский   Мельник
46’
Икауниекс   Шитс
46’
Савельев   Вапне
46’
46’
Катаи   Самарджич
2тайм
Перерыв
Савельев
41’
12’
  Влахович
Латвия
Звиедрис, Цыганик, Яунземс, Юрковскис, Ягодинский, Балодис, Икауниекс, Савельев, Зеленков, Варславанс, Гутковский
Запасные: Икауниекс, Савельев, Матревицс, Оролс, Дашкевичс, Ягодинский, Тонишев, Вейпс, Пенкевицс, Яунземс, Гутковский, Регжа
1тайм
Сербия:
Петрович, Павлович, Миленкович, Велькович, Лукич, Катаи, Илич, Костич, Живкович, Йович, Влахович
Запасные: Катаи, Илич, Йович, Илич, Бирманчевич, Лукич, Бабич, Эракович, Штулич, Росич, Угрешич, Костич
Подробнее
Квалификация ЧМ. 5 тур
6 сентября 16:00, Вилла Парк
Англия
Не начался
Андорра
Квалификация ЧМ. 5 тур
6 сентября 18:45, Вальдштадион
Австрия
Не начался
Кипр

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Нули России с Иорданией – как вам?21235 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoКвалификация ЧМ
logoсборная Армении по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoсборная Андорры по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoсборная Латвии по футболу
logoСборная Сербии по футболу
logoсборная Боснии и Герцеговины по футболу
logoСборная Австрии по футболу
logoсборная Ирландии по футболу
logoсборная Кипра по футболу
logoсборная Сан-Марино по футболу
logoСборная Венгрии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Барселона» и Левандовски настроены расстаться летом 2026-го. Ферран может стать основным центрфорвардом со следующего сезона
2 минуты назад
Товарищеский матч. «Зенит» примет «Сьон»
227 минут назад
Дегтярев допустил введение налога на легионеров: «Если есть горячее желание потратить 30 млн на иностранца, пожалуйста. Но расходы умножим на два: столько положить в фонд развития детей»
148 минут назад
Лаутаро Мартинес: «Чистота – один из моих методов психотерапии. Когда я нервничаю, я пылесошу, убираю со столов, пока жена не говорит мне успокоиться. Люблю, чтобы все было идеально»
615 минут назад
Бруну сообщил Роналду, что останется в Европе минимум на сезон. Хавбек «МЮ» отказал «Аль-Насру», «Аль-Хилалю» и «Аль-Иттихаду» летом (talkSPORT)
122 минуты назад
Зидан дал «Фенербахче» предварительное согласие, обсуждаются детали контракта. Турки после увольнения Моуринью также общались с Тедеско, Спаллетти и Постекоглу (Sabah)
4027 минут назад
Дуэ пропустит 3-4 недели. Вингер «ПСЖ» получил травму икроножной мышцы в матче Франции и Украины
934 минуты назад
«Трабзонспор» и «МЮ» договорились об аренде Онана. Сделка зависит от решения вратаря
2834 минуты назад
Экс-хавбек «Локо» Педриньо пинал ворота и пытался разбить камеры у дома матери своих детей. Бразилец в 2023-м угрожал девушке убийством
2549 минут назадФото
Лаутаро о детстве: «Родители остались без работы, приходилось выбирать между оплатой аренды и питанием, иногда они вообще не ели. Сейчас я могу отплатить семье и горжусь этим»
2сегодня, 13:40
Ко всем новостям
Последние новости
Тиаго Алькантара вернется в тренерский штаб «Барсы». Он месяц работал там в прошлом году
21 секунду назад
«Роналду и Дзюба в своем возрасте показывают превосходный футбол, они являются идолами и должны идеалом для молодых футболистов». Эшковал сравнил форвардов «Аль-Насра» и «Акрона»
220 минут назад
Орлов о сборной России: «Дзюба может быть полезнее Мусаева. Он хотя бы гол может забить или еще что-то полезное сделать. Артем не так мобилен и быстр, но мастерство никуда не делось»
524 минуты назад
Жубал: «В России сейчас происходят некоторые события, но это хорошая страна. Уровень футбола другой, много силовой борьбы, это немного отличается от Европы, но это тоже хорошо»
246 минут назад
«Спартак» отказал «Ахмату» и «Крыльям» в аренде Зорина летом («СЭ»)
451 минуту назад
Англия – Андорра. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
152 минуты назад
Армения – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
58 минут назад
Товарищеские матчи. США против Южной Кореи, Мексика сыграет с Японией
1сегодня, 13:45
Лоукостер Ryanair пошутил о запрете песни Рамоса на рейсах компании. Серхио ответил: «Вы уже установили динамики в свои самолеты? Если понадобится, я одолжу вам свой»
2сегодня, 12:45
Ла Лига одобрила регистрацию Бардагжи в качестве игрока основной команды «Барселоны»
10сегодня, 11:51