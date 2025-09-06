Матч окончен
Квалификация ЧМ-2026. Португалия в гостях у Армении, Англия играет с Андоррой, Сербия одолела Латвию
В Европе пройдут матчи 5-го тура квалификации ЧМ-2026.
Сербия на выезде одолела Латвию (1:0), Португалия встречается в гостях с Арменией, Англия принимает Андорру.
Европа
5-й тур
6 сентября 13:00, Даугава
6 сентября 16:00, Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна
Не начался
6 сентября 16:00, Вилла Парк
6 сентября 18:45, Стадио Олимпико ди Серравалле
Не начался
6 сентября 18:45, Вальдштадион
6 сентября 18:45, Авива-Стэдиум
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
