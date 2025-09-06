Команда «Israel Premier Tech» убрала из названия «Израиль» после пропалестинских протестов на «Вуэльте»

Велокоманда «Israel Premier Tech» убрала из названия слово «Израиль».

Во время многодневки «Вуэльта-2025» гонщики израильской команды подверглись нападкам со стороны пропалестинских протестующих.

Из-за политических активистов был прерван пятый этап многодневки, а во время 11-го этапа не стали выявлять победителя из-за антиизраильских протестов в финишной зоне.

Перед 14-м этапом гонки руководители команды «Israel Premier Tech» приняли решение убрать слово «Израиль» с формы велогонщиков «в интересах безопасности спортсменов и всего пелотона».

