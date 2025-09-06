Роналду забил 941-й и 942-й голы в карьере – дубль Армении

Криштиану Роналду забил 941-й и 942-й голы в карьере.

Нападающий сборной Португалии отличился на 21-й минуте игры с Арменией в квалификации ЧМ. Он воспользовался подачей Педру Нету и в касание ногой отправил мяч в сетку. На 46-й Криштиану оформил дубль.

У Роналду 802 мяча на клубном уровне. Он также забил 140 голов за национальную команду.

Подробно со статистикой 40-летнего форварда можно ознакомиться здесь .