Роналду забил 941-й и 942-й голы в карьере – дубль Армении
Криштиану Роналду забил 941-й и 942-й голы в карьере.
Нападающий сборной Португалии отличился на 21-й минуте игры с Арменией в квалификации ЧМ. Он воспользовался подачей Педру Нету и в касание ногой отправил мяч в сетку. На 46-й Криштиану оформил дубль.
У Роналду 802 мяча на клубном уровне. Он также забил 140 голов за национальную команду.
Подробно со статистикой 40-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
