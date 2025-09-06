Глебов пропустит 3-4 недели из-за травмы бедра. Игрок ЦСКА получил повреждение в матче России с Иорданией

Кирилл Глебов пропустит около месяца из-за травмы.

Полузащитник ЦСКА получил повреждение в BetBoom товарищеском матче сборных России и Иордании (0:0).

«Кирилл Глебов получил повреждение мышц бедра во время матча за сборную России против Иордании.

Футболист вернулся в расположение клуба, по результатам медобследования он пропустит около трех-четырех недель.

Кирилл, здоровья! 🙏» – говорится в сообщении ЦСКА.

В 7 матчах Мир РПЛ 19-летний хавбек забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его подробная статистика – здесь .

