Глебов пропустит 3-4 недели из-за травмы бедра. Игрок ЦСКА получил повреждение в матче России с Иорданией
Кирилл Глебов пропустит около месяца из-за травмы.
Полузащитник ЦСКА получил повреждение в BetBoom товарищеском матче сборных России и Иордании (0:0).
«Кирилл Глебов получил повреждение мышц бедра во время матча за сборную России против Иордании.
Футболист вернулся в расположение клуба, по результатам медобследования он пропустит около трех-четырех недель.
Кирилл, здоровья! 🙏» – говорится в сообщении ЦСКА.
В 7 матчах Мир РПЛ 19-летний хавбек забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал ЦСКА
