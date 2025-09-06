⚡ Кубок Содружества. Домичек и Евменов выиграли одиночную эстафету, Поварницын и Корнев – 2-е, Воробей и Данилов – 3-и, Бабиков и Латыпов – 4-е
Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26
1-й этап
Сочи
Одиночная эстафета, мужчины
1. Олег Домичек – Дмитрий Евменов (Россия-3) – 39.02,3 (4+6)
2. Александр Поварницын – Александр Корнев (Россия-6) – 12,9 (6+6)
3. Максим Воробей – Степан Данилов (Беларусь-3) – 15,8 (7+5)
4. Антон Бабиков – Эдуард Латыпов (Россия-2) – 22,7 (7+5)
5. Илья Авсеенко – Антон Смольский (Беларусь-1) – 46,4 (5+6)
6. Рустам Каюмов – Денис Иродов (Россия-9) – 1.16,2 (2+7)
7. Кирилл Бажин – Карим Халили (Россия-1) – 1.53,7 (11+8)
8. Евгений Смирнов – Михаил Морилов (Россия-12) – 2.01,4 (8+5)
9. Василий Томшин – Егор Прокудин (Россия-8) – 2.09,8 (5+6)
10. Данила Матерков – Максим Леонтьев (Россия-11) – 2.26,3 (6+7)
11. Андрей Гаврош – Алексей Логвинов (Беларусь-6) – 2.30,2 (2+6)
12. Евгений Сидоров – Иван Колотов (Россия-4) – 2.33,7 (5+6)