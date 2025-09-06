Ферстаппен побил рекорд круга в Италии, принадлежавший Хэмилтону. Перед Гран-при Льюис написал: «Какой лучший круг в истории Монцы?»

Ферстаппен взял поул в Монце и отнял рекорд у Хэмилтона.

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен выиграл квалификацию к Гран-при Италии, проехав круг в Монце за 1.18,792 – это новый рекорд.

Ранее достижение принадлежало Льюис Хэмилтону . Семикратный чемпион «Формулы-1», выступавший за «Мерседес », поставил время 1.18,887 в квалификации 2020 года.

Перед Гран-при британец, ныне представляющий «Феррари », написал в соцсетях: «Какой лучший круг в истории Монцы?». Льюис отметил поисковую платформу Ask Perplexity, которая отвечает на вопросы пользователей.

