Ферстаппен побил рекорд круга в Италии, принадлежавший Хэмилтону. Перед Гран-при Льюис написал: «Какой лучший круг в истории Монцы?»
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию к Гран-при Италии, проехав круг в Монце за 1.18,792 – это новый рекорд.
Ранее достижение принадлежало Льюис Хэмилтону. Семикратный чемпион «Формулы-1», выступавший за «Мерседес», поставил время 1.18,887 в квалификации 2020 года.
Перед Гран-при британец, ныне представляющий «Феррари», написал в соцсетях: «Какой лучший круг в истории Монцы?». Льюис отметил поисковую платформу Ask Perplexity, которая отвечает на вопросы пользователей.
