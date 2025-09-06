Гран-при Италии-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

Ферстаппен стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Италии.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен опередил гонщиков «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри в борьбе за поул. Гран-при Италии Автодром Монца, Монца 6 сентября 2025 года Квалификация Топ-10 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.18,792 2. Ландо Норрис («Макларен») +0,077 3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,190 4. Шарль Леклер («Ферарри») +0,215 5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,332 6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,365 7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,408 8. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,598 9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,632 10. Юки Цунода («Ред Булл») +0,727 Выбыли после второго сегмента: 11. Оливер Бермэн («Хаас») 12. Нико Хюлькенберг («Заубер») 13. Карлос Сайнс («Уильямс») 14. Алекс Албон («Уильямс») 15. Эстебан Окон («Хаас») Выбыли после первого сегмента: 16. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») 17. Ланс Стролл («Астон Мартин») 18. Франко Колапинто («Альпин») 19. Пьер Гасли («Альпин») 20. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») Результаты трех сегментов: Гран-при Италии-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й Расклады на «Ф-1» перед Гран-при Италии – «Феррари», может, хоть сейчас?!