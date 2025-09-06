  • Спортс
  • Гран-при Италии-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й
Гран-при Италии-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

Ферстаппен стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Италии.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен опередил гонщиков «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри в борьбе за поул.

Гран-при Италии

Автодром Монца, Монца

6 сентября 2025 года

Квалификация

Топ-10

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.18,792

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,077

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,190

4. Шарль Леклер («Ферарри») +0,215

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,332

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,365

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,408

8. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,598

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,632

10. Юки Цунода («Ред Булл») +0,727

Выбыли после второго сегмента:

11. Оливер Бермэн («Хаас»)

12. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

13. Карлос Сайнс («Уильямс»)

14. Алекс Албон («Уильямс»)

15. Эстебан Окон («Хаас»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

18. Франко Колапинто («Альпин»)

19. Пьер Гасли («Альпин»)

20. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

Результаты трех сегментов:

Гран-при Италии-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й

Расклады на «Ф-1» перед Гран-при Италии – «Феррари», может, хоть сейчас?!

Опубликовал: Михаил Ширяев
