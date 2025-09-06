Гран-при Италии-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен опередил гонщиков «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри в борьбе за поул.
Автодром Монца, Монца
6 сентября 2025 года
Квалификация
Топ-10
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.18,792
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,077
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,190
4. Шарль Леклер («Ферарри») +0,215
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,332
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,365
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,408
8. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,598
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,632
10. Юки Цунода («Ред Булл») +0,727
Выбыли после второго сегмента:
11. Оливер Бермэн («Хаас»)
12. Нико Хюлькенберг («Заубер»)
13. Карлос Сайнс («Уильямс»)
14. Алекс Албон («Уильямс»)
15. Эстебан Окон («Хаас»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)
17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
18. Франко Колапинто («Альпин»)
19. Пьер Гасли («Альпин»)
20. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
Результаты трех сегментов:
