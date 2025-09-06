Англия – Андорра. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
Сборная Англии примет Андорру в 5-м туре отбора ЧМ-2026.
Матч пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.
Квалификация ЧМ. 5 тур
6 сентября 16:00, Вилла Парк
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
