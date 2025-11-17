Холанд после 4:1 с Италией: «Манчини начал трогать меня за задницу при 1:1. Я разозлился и забил два гола. Спасибо ему за мотивацию!»

Эрлинг Холанд: Манчини трогал меня за задницу, я разозлился и сделал дубль.

Эрлинг Холанд рассказал о причинах перепалки с Джанлукой Манчини в матче отбора на ЧМ-2026. Сборная Норвегии разгромила Италию (4:1) и вышла на турнир.

В ходе игры норвежский форвард повздорил с итальянским защитником на поле. После матча Холанд рассказал, что произошло.

«При счете 1:1 он начал трогать меня за задницу, и я подумал: «Что ты делаешь?»

Тогда я немного разозлился и сказал ему: «Большое спасибо за мотивацию, погнали, черт возьми».

Потом я забил два гола, мы выиграли 4:1, так что это здорово. Спасибо ему большое!» – сказал Холанд.