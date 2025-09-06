Товарищеский матч. «Зенит» примет «Сьон»
«Зенит» дома сыграет со «Сьоном» в рамках Winline Суперсерии.
Товарищеский матч
Санкт-Петербург, «Газпром Арена»
«Зенит» Россия – «Сьон» Швейцария – 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Напомним, 9 июля, «Зенит» разгромил на своем поле «Сьон» со счетом 5:2.
