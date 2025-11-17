Маттеус о Марадоне: «Лучший футболист поколения – после меня, конечно. Мы были как Месси и Роналду – соперничество делает их большими игроками. Диего сделал меня сильнее, и наоборот»

Лотар Маттеус: мы с Марадоной соперничали как Месси и Роналду.

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус высказался о своем соперничестве с Диего Марадоной .

«Диего [Марадона] был лучшим футболистом моего поколения. Конечно, после меня (смеется).

У нас была футбольная дружба. В те времена мы были как [Лионель Месси ] и [Криштиану ] Роналду. Соперничество делает их большими игроками.

Мы с Диего были соперниками на поле. Мы боролись за свои команды и страну. Диего сделал меня сильнее, и наоборот. Мы приносили пользу друг другу», – сказал Маттеус.