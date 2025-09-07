Соболенко второй год подряд выиграла US Open

Арина Соболенко второй год подряд стала чемпионкой US Open.

В финале она обыграла Аманду Анисимову со счетом 6:3, 7:6(3).

Соболенко выиграла четвертый «Большой шлем» в карьере. Помимо US Open , она побеждала на Australian Open в 2023 и 2024 годах. Белоруска стала первой теннисисткой с 2014 года, которая смогла защитить титул на US Open. Тогда это удалось Серене Уильямс .

В целом, она завоевала 21-й титул в карьере и четвертый в сезоне. Ее статистика в финалах – 21:18.

Также Соболенко одержала 50-ю победу в карьере над соперницами из топ-10. Теперь ее баланс против первой десятки – 50:40.

Почему Соболенко – тигрица?

Арина Соболенко – чемпионка US Open! Исправила провалы 2025-го