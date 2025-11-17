Ширер о Шешко: «Не думаю, что он способен на большее. «МЮ» заплатил больше 70 миллионов, это слишком»

Алан Ширер: не уверен, что Шешко способен на большее.

Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер считает, что «Манчестер Юнайтед » переплатил за трансфер Беньямина Шешко .

Нападающий перешел в «МЮ» из «РБ Лейпциг» летом за 76,5+8,5 млн евро . В 12 матчах за манкунианцев от отметился 2 голами.

«Один из игроков «Юнайтед», который должен стараться лучше – это Беньямин Шешко. За него заплатили больше 70 миллионов. Это большие деньги – я знаю, что это рыночная цена, но это слишком. У него был тяжелый старт, и, честно говоря, я не жду от него многого.

Думаю, он хороший игрок, но не уверен, что он способен на большее. Он должен был забить на пару голов больше, чем он забил до сих пор. Начало было тяжелым, особенно учитывая сумму, которую заплатил «Юнайтед», – сказал Ширер в интервью Betfair.