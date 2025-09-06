Клаудиньо: «Несправедливо, что российские команды и сборная не участвуют в международных турнирах. Игроки не несут ответственности, спорт и политика несовместимы»

Клаудиньо против отстранения России от международных турниров.

«На самом деле считаю крайне несправедливым, что российские команды и сборная не участвуют в международных турнирах.

Игроки не несут никакой ответственности, спорт и политика несовместимы», – написал в открытом письме бывший полузащитник «Зенита », а ныне игрок «Аль-Садда».

Клаудиньо: «Никогда не критиковал Россию и не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем. Мой отъезд – исключительно профессиональное решение»