Клаудиньо: «Несправедливо, что российские команды и сборная не участвуют в международных турнирах. Игроки не несут ответственности, спорт и политика несовместимы»
Клаудиньо против отстранения России от международных турниров.
«На самом деле считаю крайне несправедливым, что российские команды и сборная не участвуют в международных турнирах.
Игроки не несут никакой ответственности, спорт и политика несовместимы», – написал в открытом письме бывший полузащитник «Зенита», а ныне игрок «Аль-Садда».
Клаудиньо: «Никогда не критиковал Россию и не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем. Мой отъезд – исключительно профессиональное решение»
Нули России с Иорданией – как вам?23714 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости