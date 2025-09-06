Полиция вызвала на допрос до 10 игроков «Крыльев» – для выяснения, за что выплачивались повышенные бонусы и зарплата («Mash на спорте»)
Нескольким футболистам «Крыльев Советов» предстоит пообщаться с полицией.
Как передает «Газета.Ру» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте», некоторые игроки будут допрошены в связи с намерением правоохранительных органов выяснить, за что выплачивались повышенные бонусы и зарплата.
Отмечается, что действующих руководителей самарского клуба «смутила работа предыдущего руководства, поэтому было принято решение обратиться в МВД».
Согласно предварительной информации, полиция вызвала до десяти игроков.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Газета.Ру»
