Полиция вызвала на допрос до 10 игроков «Крыльев» – для выяснения, за что выплачивались повышенные бонусы и зарплата («Mash на спорте»)

Нескольким футболистам «Крыльев Советов» предстоит пообщаться с полицией.

Как передает «Газета.Ру» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте», некоторые игроки будут допрошены в связи с намерением правоохранительных органов выяснить, за что выплачивались повышенные бонусы и зарплата.

Отмечается, что действующих руководителей самарского клуба «смутила работа предыдущего руководства, поэтому было принято решение обратиться в МВД».

Согласно предварительной информации, полиция вызвала до десяти игроков.