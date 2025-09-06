СКА проиграл в первом матче при Ларионове, пропустив 7 шайб от «Шанхая»
СКА проиграл первый матч в КХЛ под руководством Игоря Ларионова.
Петербургский клуб на выезде проиграл «Шанхай Дрэгонс» (4:7) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Таким образом, Ларионов потерпел поражение в первом матче на посту главного тренера СКА в чемпионате.
8 сентября армейцы отправятся на выезд к «Торпедо», «Шанхай» примет «Адмирал».
СКА пропустил 6 шайб от «Шанхая» за 2 периода, три – за полторы минуты. Ларионов заменил Иванова на Плешкова на 36-й
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
