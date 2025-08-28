Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов. «Реал» сыграет с «Ман Сити» и «Ливерпулем», «Барселона» – с «ПСЖ», «Бавария» – с «Челси» и «Арсеналом»

В Монако прошла жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов.

Участие в турнире примут 36 клубов. Они были распределены по четырем корзинам.

На общем этапе каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде. Для каждого клуба выбраны по 8 соперников – по 2 из каждой корзины.

Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 финала выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Команды с 25-го по 36-е места выбывают из еврокубков.

Соперники клубов 1-й корзины

«Бавария»: «Челси» (дома), «ПСЖ» (в гостях), «Брюгге» (дома), «Арсенал» (в гостях), «Спортинг» (дома), ПСВ (в гостях), «Юнион» (дома), «Пафос» (в гостях).

«Челси»: «Барселона» (дома), «Бавария» (в гостях), «Бенфика» (дома), «Аталанта» (в гостях), «Аякс» (дома), «Наполи» (в гостях), «Пафос» (дома), «Карабах» (в гостях).

«Реал Мадрид»: «Манчестер Сити» (дома), «Ливерпуль» (в гостях), «Ювентус» (дома), «Бернфика» (в гостях), «Марсель» (дома), «Олимпиакос» (в гостях), «Монако» (дома), «Кайрат» (в гостях).

«Интер»: «Ливерпуль» (дома), «Боруссия» (в гостях), «Арсенал» (дома), «Атлетико» (в гостях), «Славия» (дома), «Аякс» (в гостях), «Кайрат» (дома), «Юнион» (в гостях).

«Боруссия»: «Интер» (дома), «Манчестер Сити» (в гостях), «Вильярреал» (дома), «Ювентус» (в гостях), «Буде-Глимт» (дома), «Тоттенхэм» (в гостях), «Атлетик» (дома), «Копенгаген» (в гостях).

«Ливерпуль»: «Реал» (дома), «Интер» (в гостях), «Атлетико» (дома), «Айнтрахт» (в гостях), ПСВ (дома), «Марсель» (в гостях), «Карабах» (дома), «Галатасарай» (в гостях).

«Барселона»: «ПСЖ» (дома), «Челси» (в гостях), «Айнтрахт» (дома), «Брюгге» (в гостях), «Олимпиакос» (дома), «Славия» (в гостях), «Копенгаген» (дома), «Ньюкасл» (в гостях).

«ПСЖ»: «Бавария» (дома), «Барселона» (в гостях), «Аталанта» (дома), «Байер» (в гостях), «Тоттенхэм» (дома), «Спортинг» (в гостях), «Ньюкасл» (дома), «Атлетик» (в гостях).

«Манчестер Сити»: «Боруссия» (дома), «Реал» (в гостях), «Байер» (дома), «Вильярреал» (в гостях), «Наполи» (дома), «Буде-Глимт» (в гостях), «Галатасарай» (дома), «Монако» (в гостях).

Соперники клубов 2-й корзины

«Байер»: «ПСЖ» (дома), «Манчестер Сити» (в гостях), «Вильярреал» (дома), «Бенфика» (в гостях), ПСВ (дома), «Олимпиакос» (в гостях), «Ньюкасл» (дома), «Копенганен» (в гостях).

«Арсенал»: «Бавария» (дома), «Интер» (в гостях), «Атлетико» (дома), «Брюгге» (в гостях), «Олимпиакос» (дома), «Славия» (в гостях), «Кайрат» (дома), «Атлетик» (в гостях).

«Аталанта»: «Челси» (дома), «ПСЖ» (в гостях), «Брюгге» (дома), «Айнтрахт» (в гостях), «Славия» (дома), «Марсель» (в гостях), «Атлетик» (дома), «Юнион» (в гостях).

«Брюгге»: «Барселона» (дома), «Бавария» (в гостях), «Арсенал» (дома), «Аталанта» (в гостях), «Марсель» (дома), «Спортинг» (в гостях), «Монако» (дома), «Кайрат» (в гостях).

«Айнтрахт»: «Ливерпуль» (дома), «Барселона» (в гостях), «Аталанта» (дома), «Атлетико» (в гостях), «Тоттенхэм» (дома), «Наполи» (в гостях), «Галатасарай» (дома), «Карабах» (в гостях).

«Ювентус»: «Боруссия» (дома), «Реал» (в гостях), «Бенфика» (дома), «Вильярреал» (в гостях), «Спортинг» (дома), «Буде-Глимт» (в гостях), «Пафос» (дома), «Монако» (в гостях).

«Атлетико»: «Интер» (дома), «Ливерпуль» (в гостях), «Айнтрахт» (дома), «Арсенал» (в гостях), «Буде-Глимт» (дома), ПСВ (в гостях), «Юнион» (дома), «Галатасарай» (в гостях).

«Бенфика»: «Реал» (дома), «Челси» (в гостях), «Байер» (дома), «Ювентус» (в гостях), «Наполи» (дома), «Аякс» (в гостях), «Карабах» (дома), «Ньюкасл» (в гостях).

«Вильярреал»: «Ман Сити» (дома), «Боруссия» (в гостях), «Ювентус» (дома), «Байер» (в гостях), «Аякс» (дома), «Тоттенхэм» (в гостях), «Копенгаген» (дома), «Пафос» (в гостях).

Соперники клубов 3-й корзины

«Марсель»: «Ливерпуль» (дома), «Реал» (в гостях), «Аталанта» (дома), «Брюгге» (в гостях), «Аякс» (дома), «Спортинг» (в гостях), «Ньюкасл» (дома), «Юнион» (в гостях).

«Тоттенхэм»: «Боруссия» (дома), «ПСЖ» (в гостях), «Вильярреал» (дома), «Айнтрахт» (в гостях), «Славия» (дома), «Буде-Глимт» (в гостях), «Копенгаген» (дома), «Монако» (в гостях).

«Буде-Глимт»: «Ман Сити» (дома), «Боруссия» (в гостях), «Ювентус» (дома), «Атлетико» (в гостях), «Тоттенхэм» (дома), «Славия» (в гостях), «Монако» (дома), «Галатасарай» (в гостях).

«Спортинг»: «ПСЖ» (дома), «Бавария» (в гостях), «Брюгге» (дома), «Ювентус» (в гостях), «Марсель» (дома), «Наполи» (в гостях), «Кайрат» (дома), «Атлетик» (в гостях).

«Олимпиакос»: «Реал» (дома), «Барселона» (в гостях), «Байер» (дома), «Арсенал» (в гостях), ПСВ (дома), «Аякс», «Пафос» (дома), «Кайрат» (в гостях).

«Аякс»: «Интер» (дома), «Челси» (в гостях), «Бенфика» (дома), «Вильярреал» (в гостях), «Олимпиакос» (дома), «Марсель» (в гостях), «Галатасарай» (дома), «Карабах» (в гостях).

«Славия»: «Барселона» (дома), «Интер» (в гостях), «Арсенал» (дома), «Аталанта» (в гостях), «Будет-Глимт» (дома), «Тоттенхэм» (в гостях), «Атлетик» (дома), «Пафос» (в гостях).

«Наполи» : «Челси» (дома), «Ман Сити» (в гостях), «Айнтрахт» (дома), «Бенфика» (в гостях), «Спортинг» (дома), ПСВ (в гостях), «Карабах» (дома), «Копенгаген» (в гостях).

ПСВ: «Бавария» (дома), «Ливерпуль» (в гостях), «Атлетико» (дома), «Байер» (в гостях), «Наполи» (дома), «Олимпиакос» (в гостях), «Юнион» (дома), «Ньюкасл» (в гостях).

Соперники клубов 4-й корзины

«Атлетик»: «ПСЖ» (дома), «Боруссия» (в гостях), «Арсенал» (дома), «Аталанта» (в гостях), «Спортинг» (дома), «Славия» (в гостях), «Карабах» (дома), «Ньюкасл» (в гостях).

«Карабах»: «Челси» (дома), «Ливерпуль» (в гостях), «Айнтрахт» (дома), «Бенфика» (в гостях), «Аякс» (дома), «Наполи» (в гостях), «Копегаген» (дома), «Атлетик» (в гостях).

«Монако»: «Ман Сити» (дома), «Реал» (в гостях), «Ювентус» (дома), «Брюгге» (в гостях), «Тоттенхэм» (дома), «Буде-Глимт» (в гостях), «Галатасарай» (дома), «Пафос» (в гостях).

«Галатасарай»: «Ливерпуль» (дома), «Ман Сити» (в гостях), «Атлетико» (дома), «Айнтрахт» (в гостях), «Буде-Глимт» (дома), «Аякс» (в гостях), «Юнион» (дома), «Монако» (в гостях).

«Ньюкасл»: «Барселона» (дома), «ПСЖ» (в гостях), «Бенфика» (дома), «Байер» (в гостях), ПСВ (дома), «Марсель» (в гостях), «Атлетик» (дома), «Юнион» (в гостях).

«Юнион»: «Интер» (дома), «Бавария» (в гостях), «Аталанта» (дома), «Атлетико» (в гостях), «Марсель» (дома), ПСВ (в гостях), «Ньюкасл» (дома), «Галатасарай» (в гостях).

«Пафос»: «Бавария» (дома), «Челси» (в гостях), «Вильярреал» (дома), «Ювентус» (в гостях), «Славия» (дома), «Олимпиакос» (в гостях), «Монако» (дома), «Кайрат» (в гостях).

«Копенгаген»: «Боруссия» (дома), «Барселона» (в гостях), «Байер» (дома), «Вильярреал» (в гостях), «Наполи» (дома), «Тоттенхэм» (в гостях), «Кайрат» (дома), «Карабах» (в гостях).

«Кайрат»: «Реал» (дома), «Интер» (в гостях), «Брюгге» (дома), «Арсенал» (в гостях), «Олимпиакос» (дома), «Спортинг» (в гостях), «Пафос» (дома), «Копенгаген» (в гостях).

1-я корзина

«ПСЖ » (Франция)

«Реал Мадрид » (Испания)

«Манчестер Сити » (Англия)

«Бавария » (Германия)

«Ливерпуль » (Англия)

«Интер» (Италия)

«Челси» (Англия)

«Боруссия» Дортмунд (Германия)

«Барселона» (Испания)

2-я корзина

«Арсенал» (Англия)

«Байер» (Германия)

«Атлетико» (Испания)

«Бенфика» (Португалия)

«Аталанта» (Италия)

«Вильярреал» (Испания)

«Ювентус» (Италия)

«Айнтрахт» (Германия)

«Брюгге» (Бельгия)

3-я корзина

«Тоттенхэм» (Англия)

ПСВ (Нидерланды)

«Аякс» (Нидерланды)

«Наполи» (Италия)

«Спортинг» (Португалия)

«Олимпиакос» (Греция)

«Славия» Прага (Чехия)

«Буде-Глимт» (Норвегия)

«Марсель» (Франция)

4-я корзина

«Копенгаген» (Дания)

«Монако» (Франция)

«Галатасарай» (Турция)

«Юнион» (Бельгия)

«Карабах» (Азербайджан)

«Атлетик» (Испания)

«Ньюкасл» (Англия)

«Пафос» (Кипр)

«Кайрат» (Казахстан)

Знаем все команды новой ЛЧ. Вот они и корзины жеребьевки