«Зенит» запросил 40 млн евро за Педро у «Атлетико» и «Лиона». Предложенные «Аль-Иттихадом» 35 млн устраивают клуб РПЛ
Педро дос Сантос привлек внимание «Атлетико» и «Лиона».
ESPN сообщает, что оба клуба в последние недели контактировали с полузащитником. «Зенит» запросил у них 40 млн евро за бразильца.
При этом предложением «Аль-Иттихада», готового заплатить 35 млн, петербуржцы довольны. Переговоры успешно продвигаются, но договоренностей пока нет.
Отмечается, что 30% экономических прав на футболиста принадлежат «Коринтиансу», 50% – «Зениту», 20% – самому Педро. Бразильский клуб получит около 10,5 млн евро (с учетом солидарных выплат), если сделка с «Аль-Иттихадом» будет заключена.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
