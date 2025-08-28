«Зенит» запросил 40 млн евро за Педро у «Атлетико» и «Лиона». Предложенные «Аль-Иттихадом» 35 млн устраивают клуб РПЛ

Педро дос Сантос привлек внимание «Атлетико» и «Лиона».

ESPN сообщает, что оба клуба в последние недели контактировали с полузащитником. «Зенит » запросил у них 40 млн евро за бразильца.

При этом предложением «Аль-Иттихада », готового заплатить 35 млн, петербуржцы довольны. Переговоры успешно продвигаются, но договоренностей пока нет.

Отмечается, что 30% экономических прав на футболиста принадлежат «Коринтиансу», 50% – «Зениту», 20% – самому Педро . Бразильский клуб получит около 10,5 млн евро (с учетом солидарных выплат), если сделка с «Аль-Иттихадом» будет заключена.