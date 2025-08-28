Аморим обсудит будущее в «МЮ» с руководством во время паузы на матчи сборных

Рубен Аморим обсудит свое будущее с руководством «Манчестер Юнайтед».

Ранее «Манчестер Юнайтед » по пенальти проиграл «Гримсби Таун» из 4-го дивизиона в Кубке английской лиги и выбыл уже во втором раунде. В чемпионате Англии манкунианцы уступили «Арсеналу» (0:1) и сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1).

Тренер «МЮ» обсудит свое будущее с руководством клуба во время паузы на матчи сборных, сообщают The Telegraph и Daily Mail.

Ранее сообщалось , что боссы клуба поддерживают Аморима. Однако часть игроков «МЮ» сомневается в эффективности тактики Рубена и его навыках управления составом, к тренеру есть вопросы.

От Аморима надо избавляться

«МЮ», разве может быть хуже?