  Финалы ЛЧ будут начинаться на 3 часа раньше: «Цель – сделать игровой день приятным для всех, кто хочет приобщиться к этому зрелищу, и создать уютную атмосферу»
Финалы ЛЧ будут начинаться на 3 часа раньше: «Цель – сделать игровой день приятным для всех, кто хочет приобщиться к этому зрелищу, и создать уютную атмосферу»

Финалы Лиги чемпионов будут начинаться на 3 часа раньше.

УЕФА сообщил, что с этого сезона решающие матчи турнира будут начинаться в 18:00 по центральноевропейскому времени (19:00 мск). 

«Это решение призвано улучшить общее впечатление болельщиков, команд и принимающих городов от игрового дня за счет оптимизации логистики и операций, обеспечивая при этом ряд ощутимых преимуществ. Наша цель – сделать игровой день по-настоящему приятным для всех, кто хочет приобщиться к этому зрелищу, и создать уютную атмосферу, которая позволит семьям и детям с легкостью посетить самый большой и важный матч клубного сезона.

Для болельщиков, приехавших из других городов, это будет означать улучшение доступа к общественному транспорту – особенно после матча – и более безопасное и удобное возвращение со стадиона. Для городов-организаторов это повысит положительный экономический эффект от мероприятия, поскольку даст болельщикам возможность продолжить празднование.

Новое время начала трансляции также поспособствует созданию более доступного графику трансляций, что поможет финалу охватить еще более широкую телевизионную и цифровую аудиторию по всему миру – особое внимание уделяется привлечению молодых зрителей», – говорится в заявлении УЕФА.

