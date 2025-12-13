Аршавин подтвердил урезание бюджета в «Зените», но заявил, что российские футболисты не будут играть больше

Аршавин подтвердил урезание бюджета в «Зените».

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита » Андрей Аршавин подтвердил урезание бюджета в клубе.

– Герман Ткаченко сказал, что «Зенит» перешел в режим экономии с приходом Зырянова. Это правда?

– Да.

– В чем проявляется?

– В урезании бюджета.

– Это говорит о том, что русские будут больше играть?

– Неа, – сказал Аршавин.