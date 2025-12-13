Аршавин подтвердил урезание бюджета в «Зените», но заявил, что российские футболисты не будут играть больше
Аршавин подтвердил урезание бюджета в «Зените».
Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин подтвердил урезание бюджета в клубе.
– Герман Ткаченко сказал, что «Зенит» перешел в режим экономии с приходом Зырянова. Это правда?
– Да.
– В чем проявляется?
– В урезании бюджета.
– Это говорит о том, что русские будут больше играть?
– Неа, – сказал Аршавин.
Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал Fonbet
