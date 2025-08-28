Месут Озил: «В Газе разрушаются дома и рушатся жизни. Мир между сторонами – это мир, где ни один дом не лежит в руинах, а дети живут в надежде, а не в страхе»

Месут Озил высказался о ситуации в Газе.

Бывший полузащитник «Реала», «Арсенала» и сборной Германии отреагировал на видео с разрушением жилого дома в результате израильской бомбардировки.

«В Газе разрушаются дома и рушатся жизни. Наблюдать за систематическим уничтожением домов невинных людей – лучший тест для проверки человечности.

Мир [между сторонами] – это мир, где ни один дом не лежит в руинах, а дети живут в надежде, а не в страхе. Мы молимся за всех наших братьев и сестер, оставшихся без крова», – написал Озил .