Месут Озил: «В Газе разрушаются дома и рушатся жизни. Мир между сторонами – это мир, где ни один дом не лежит в руинах, а дети живут в надежде, а не в страхе»
Месут Озил высказался о ситуации в Газе.
Бывший полузащитник «Реала», «Арсенала» и сборной Германии отреагировал на видео с разрушением жилого дома в результате израильской бомбардировки.
«В Газе разрушаются дома и рушатся жизни. Наблюдать за систематическим уничтожением домов невинных людей – лучший тест для проверки человечности.
Мир [между сторонами] – это мир, где ни один дом не лежит в руинах, а дети живут в надежде, а не в страхе. Мы молимся за всех наших братьев и сестер, оставшихся без крова», – написал Озил.
