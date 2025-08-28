Евробаскет-2025. Групповой этап. Грузия нанесла поражение Испании, Словения играет с Польшей и другие матчи
Сегодня шестью матчами продолжается групповой этап Евробаскета-2025.
Грузия нанесла поражение действующему чемпиону Европы Испании, Греция играет с Италией, Словения встречается с Польшей.
Групповой этап
Группа C (Лимасол, Кипр)
Положение команд: Босния и Герцоговина – 1-0, Грузия – 1-0, Испания – 0-1, Кипр – 0-1, Италия – 0-0, Греция – 0-0.
Группа D (Катовице, Польша)
Положение команд: Франция – 1-0, Израиль – 1-0, Исландия – 0-1, Бельгия – 0-1, Словения – 0-0, Польша – 0-0.
Группа А (Рига, Латвия)
Положение команд: Сербия – 1-0, Турция – 1-0, Португалия – 1-0, Чехия – 0-1, Латвия – 0-1, Эстония – 0-1.
Группа B (Тампере, Финляндия)
Положение команд: Германия – 1-0, Литва – 1-0, Финляндия – 1-0, Швеция – 0-1, Великобритания – 0-1, Черногория – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4140 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
