Евробаскет-2025. Групповой этап. Грузия нанесла поражение Испании, Словения играет с Польшей и другие матчи

Сегодня шестью матчами продолжается групповой этап Евробаскета-2025.

Грузия нанесла поражение действующему чемпиону Европы Испании, Греция играет с Италией, Словения встречается с Польшей.

Евробаскет-2025

Групповой этап

Группа C (Лимасол, Кипр)

Положение команд: Босния и Герцоговина – 1-0, Грузия – 1-0, Испания – 0-1, Кипр – 0-1, Италия – 0-0, Греция – 0-0.

Группа D (Катовице, Польша)

Положение команд: Франция – 1-0, Израиль – 1-0, Исландия – 0-1, Бельгия – 0-1, Словения – 0-0, Польша – 0-0.

Группа А (Рига, Латвия)

Положение команд: Сербия – 1-0, Турция – 1-0, Португалия – 1-0, Чехия – 0-1, Латвия – 0-1, Эстония – 0-1.

Группа B (Тампере, Финляндия)

Положение команд: Германия – 1-0, Литва – 1-0, Финляндия – 1-0, Швеция – 0-1, Великобритания – 0-1, Черногория – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
сборная Польши
сборная Грузии
Евробаскет-2025
сборная Франции
сборная Кипра
сборная Боснии и Герцеговины
сборная Израиля
сборная Греции
сборная Словении
результаты
сборная Италии по баскетболу
сборная Испании
сборная Исландии
сборная Бельгии
