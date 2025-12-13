«Дзагоев работает для ЦСКА по Латинской Америке. Посмотрит и наших игроков». Глава «Депортиво Москва» из Аргентины о селекции

Скаут ЦСКА Алан Дзагоев прилетит в марте в Аргентину.

Президент «Депортиво Москва» из Аргентины Антон Нефедечев рассказал о сотрудничестве со скаутом ЦСКА Аланом Дзагоевым.

Клуб «Депортиво Москва» выступает в региональном дивизионе Буэнос-Айреса двумя составами — основным и молодежным.

— С кем-то из российского футбола ведете дела?

— С Дзагоевым, сейчас он скаут ЦСКА. Должен прилететь в Аргентину в марте, но не специально к нам: Алан работает по латиноамериканскому рынку как скаут ЦСКА.

В прошлое окно они взяли ди Лусиано из «Банфилда», который играл в основном в резерве. Весной Дзагоев заглянет и в «Депортиво», посмотрит наших молодых игроков, – сказал Нефедечев.