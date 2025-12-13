«Дзагоев работает для ЦСКА по Латинской Америке. Посмотрит и наших игроков». Глава «Депортиво Москва» из Аргентины о селекции
Скаут ЦСКА Алан Дзагоев прилетит в марте в Аргентину.
Президент «Депортиво Москва» из Аргентины Антон Нефедечев рассказал о сотрудничестве со скаутом ЦСКА Аланом Дзагоевым.
Клуб «Депортиво Москва» выступает в региональном дивизионе Буэнос-Айреса двумя составами — основным и молодежным.
— С кем-то из российского футбола ведете дела?
— С Дзагоевым, сейчас он скаут ЦСКА. Должен прилететь в Аргентину в марте, но не специально к нам: Алан работает по латиноамериканскому рынку как скаут ЦСКА.
В прошлое окно они взяли ди Лусиано из «Банфилда», который играл в основном в резерве. Весной Дзагоев заглянет и в «Депортиво», посмотрит наших молодых игроков, – сказал Нефедечев.
Что делать с Хаби Алонсо?30289 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости