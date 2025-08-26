  • Спортс
27

Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Ахмат» против «Рубина», «Спартак» примет «Пари НН»

В Пути РПЛ Фонбет Кубка России стартует третий тур.

Во вторник «Зенит» сыграет с «Оренбургом» в гостях, «Спартак» примет «Пари НН». 

В среду «Крылья Советов» будут противостоять московскому «Динамо», «Сочи» сыграет с «Краснодаром», «Балтика» – с ЦСКА

В четверг «Локомотив» встретится с «Акроном». 

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

3-й тур

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
26 августа 15:30, Газовик
Оренбург
Не начался
Зенит
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
26 августа 17:45, Ахмат-Арена
Ахмат
Не начался
Рубин
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
26 августа 17:45, Лукойл Арена
Спартак
Не начался
Пари НН
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
27 августа 13:15, Самара-Арена
Крылья Советов
Не начался
Динамо
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
27 августа 15:30, Олимпийский стадион Фишт
Сочи
Не начался
Краснодар
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
27 августа 17:45, Ростех Арена
Балтика
Не начался
ЦСКА
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
27 августа 17:45, Ростов Арена
Ростов
Не начался
Динамо Махачкала
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
28 августа 16:30, РЖД Арена
Локомотив
Не начался
Акрон

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Фонбет Кубка России

Календарь Фонбет Кубка России

Увольнять ли Семака?44991 голос
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
