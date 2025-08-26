Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Ахмат» против «Рубина», «Спартак» примет «Пари НН»
В Пути РПЛ Фонбет Кубка России стартует третий тур.
Во вторник «Зенит» сыграет с «Оренбургом» в гостях, «Спартак» примет «Пари НН».
В среду «Крылья Советов» будут противостоять московскому «Динамо», «Сочи» сыграет с «Краснодаром», «Балтика» – с ЦСКА
В четверг «Локомотив» встретится с «Акроном».
Фонбет Кубок России
Путь РПЛ
3-й тур
26 августа 15:30, Газовик
26 августа 17:45, Ахмат-Арена
26 августа 17:45, Лукойл Арена
27 августа 13:15, Самара-Арена
Не начался
27 августа 15:30, Олимпийский стадион Фишт
27 августа 17:45, Ростех Арена
27 августа 17:45, Ростов Арена
Не начался
28 августа 16:30, РЖД Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
