Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Ахмат» против «Рубина», «Спартак» примет «Пари НН»

В Пути РПЛ Фонбет Кубка России стартует третий тур.

Во вторник «Зенит » сыграет с «Оренбургом » в гостях, «Спартак » примет «Пари НН ».

В среду «Крылья Советов » будут противостоять московскому «Динамо», «Сочи» сыграет с «Краснодаром», «Балтика» – с ЦСКА

В четверг «Локомотив» встретится с «Акроном».

