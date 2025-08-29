US Open. Сафиуллин играет с Оже-Альяссимом, Зверев – с Фернли, Рублев, Синнер, Музетти, Бублик вышли в 3-й круг, Хачанов выбыл
Андрей Рублев обыграл Тристана Буайе во втором круге US Open.
Карен Хачанов уступил Камилу Майхржаку, Роман Сафиуллин играет с Феликсом Оже-Альяссимом.
Действующий чемпион Янник Синнер прошел Алексея Попырина.
US Open
Нью-Йорк, США
24 августа – 7 сентября 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
