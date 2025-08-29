Определились все 36 участников Лиги Европы: «Рома» и «Астон Вилла» – в 1-й корзине, ПАОК и «Фенербахче» – во 2-й, «Ноттингем» и «Ницца» – в 3-й, «Сельта» и «Штутгарт» – в 4-й