Алексей Миранчук об Антоне в «Сьоне»: «Европейский футбол агрессивный, жесткий. Он с этим столкнулся и решил вернуться»

Алексей Миранчук: в «Сьоне» Антон столкнулся с жестким европейским футболом.

Полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, почему его брат Антон Миранчук покинул «Сьон ». В августе хавбек перешел в «Динамо ».

«Я знаю, что Антон творческая личность, творческий игрок. Все-таки Европа — она закаляет. Нужен один год, чтобы адаптироваться и понять, как все происходит. Антон год там был и уехал. Но, думаю, следующий год был бы другой, и мы все это бы увидели. У него все есть для игрока, который созидает, умеет увидеть и исполнить.

Но все-таки европейский футбол агрессивный, жесткий, неуступчивый. И Антоха с этим столкнулся. И принял решение вернуться. Но если бы он остался, то было бы все по-другому», — сказал Миранчук в эфире «Коммент.Шоу».