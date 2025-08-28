«Спартак» продлил контракт с Пруцевым до 2028 года и отдал хавбека «Локомотиву» в аренду

Данил Пруцев стал игроком «Локомотива».

Железнодорожники объявили о подписании полузащитника «Спартака » на правах аренды до конца сезона.

Красно-белые сообщили , что перед уходом футболист продлил контракт до 2028 года.

25-летний Пруцев принял участие в одном матче Мир РПЛ в текущем чемпионате России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .