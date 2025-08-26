  • Спортс
16-летний Нгумоа спас победу для «Ливерпуля», Дуглас в сборной Бразилии, пловец пропал во время заплыва через Босфор, список книг для футболистов от Минспорта и другие новости

1. Второй тур АПЛ завершился ярко: «Ньюкасл» отыгрался с 0:2, дважды забив «Ливерпулю» в меньшинстве, но пропустил от 16-летнего Нгумоа на 100-й минуте и проиграл – 2:3! По итогам тура «Арсенал» лидирует, опережая «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» по разнице мячей. «Челси» – 4-й, «Ман Сити» – 6-й, «МЮ» – 16-й.

2. US Open. Рублев, Хачанов, Алькарас, Руне, Рууд, Дрэйпер, Фонсека вышли во 2-й круг

В женской сетке Мирра Андреева, Самсонова, Павлюченкова, Калинская, Рахимова, Рыбакина вышли во 2-й круг, Киз и 45-летняя Винус Уильямс выбыли.

3. Министерство спорта разработает перечень книг для молодых футболистов сообщил Михаил Дегтярев: «Обсудим с РФС – будем устраивать лекции, приглашать ученых, писателей. Игроки должны расти не только на поле».

4. Российский пловец Николай Свечников пропал во время массового заплыва через Босфор. Спасатели ищут его по всему проливу.

5. «Интер» разгромил «Торино» (5:0) в матче первого тура Серии А. Это крупнейшая победа клуба за 8 месяцев.

6. Дуглас Сантос, Луис Энрике, Рафинья, Каземиро, Алиссон вызваны в сборную Бразилии на матчи с Чили и Боливией, Неймар и игроки «Реала» – нет. Если защитник «Зенита» сыграет за бразильцев, то снова будет легионером в РПЛ, несмотря на паспорт РФ.

7. Трансферные новости. «Зенит» отдал Ренана в аренду «Васко» до конца сезона-2025/26 с опцией продления. «Спартак» предложит «Утрехту» 3+2 млн евро за Эль-Каруани. «Бавария» договорилась с Джексоном, с «Челси» обсудят аренду форварда. «Наполи» договорился с Хейлундом, переговоры с «МЮ» – на финальной стадии. «Реал» повлиял на решение «Комо» не продавать Паса «Тоттенхэму» за 70 млн евро.

8. Клубы Фонбет Чемпионата КХЛ готовятся к новому сезону: СКА проиграл «Ак Барсу» в овертайме, ЦСКА победил «Динамо», «Трактор» уступил «Амуру», «Лада» обыграла «Сочи», «Сибирь» победила «Нефтехимик».

9. Депутат Дмитрий Свищев готовит запрос в правоохранительные органы из-за слов Клаудиньо. Экс-игрок «Зенита» ранее заявил, что хотел уйти из клуба из-за конфликта на Украине.

10. Спасатели отказались от запуска дрона к Наталье Наговициной из-за непогоды. Застрявшая на высоте 7200 м альпинистка будет числиться без вести пропавшей, пока ее не найдут, сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын.

11. Бывшие сотрудники «Химок» обратились в Госдуму из-за долгов по зарплате. РФС и РПЛ не отреагировали на открытое письмо.

12. Валиева, Туктамышева, Ягудин, Алиев, Худайбердиева и Базин выступят в шоу Авербуха в Краснодаре.

13. Фанаты «Овьедо» оскорбляли Мбаппе и Винисиуса обезьяньим уханьем во время матча с «Реалом».

14. WADA наказало 280 российских спортсменов на основе базы данных московской лаборатории.

Цитаты дня.

Депутат Журова о словах Клаудиньо: «Можно не давать теперь гражданство РФ иностранным спортсменам. Откуда мы узнаем заранее, как человек поступит? Может, он только ради выгоды»

Дзюба о трансферах «Спартака»: «Взяли бы меня, если бы хотели на что-то претендовать. Берут человека за 20 млн евро, один выходит на 90-й, второй вообще не выходит – это загадка»

Олусегун не перешел в «Ахмат» по религиозным причинам: «Я из христианской семьи и не смог бы жить в мусульманском Грозном. Выбрал «Пари НН» с точки зрения адаптации»

Медведева на вопрос, могли бы они с Загитовой быть подругами: «Я думаю, вряд ли. Наверное, и Алина бы то же самое сказала»

Эдуард Сперцян: «У меня нет страха, что не получится попробовать себя в Европе. Нельзя говорить, что РПЛ – слабая и плохая»

Глава Самарской области о лимите и потолке зарплат в РПЛ: «Считаю решения верными. Спортивное руководство страны лучше нас знает, какие решения принимать»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
