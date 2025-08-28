Загитова купила квартиру в Москве
Алина Загитова рассказала о покупке квартиры в Москве.
– Сколько квадратов и комнат?
– Достаточно, чтобы не потеряться, ха-ха. На самом деле, мне важно было, чтобы в квартире я чувствовала себя очень комфортно вне зависимости от количества квадратов.
– Как будете делать ремонт?
– Конечно, все решения буду принимать я. Но сам процесс лучше доверить профессионалам.
– Когда построят?
– Уже совсем скоро! В декабре этого года! – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
